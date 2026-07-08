楽天、西武を1点リードで後半戦へ

6回を終え、楽天が西武に2-1と1点リード。1回に西武・渡部聖弥の打点で先制を許したが、3回には楽天・宗山塁の適時打で同点。5回には辰己涼介のタイムリーで勝ち越しに成功した。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤 夏央 3(三)渡部 聖弥 4(一)Ｔ・ネビン 5(二)石井 一成 6(中)西川 愛也 7(指)外崎 修汰 8(捕)古賀 悠斗 9(左)蛭間 拓哉 10(投)渡邉 勇太朗

楽天: 1(右)中島 大輔 2(遊)宗山 塁 3(中)辰己 涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(一)黒川 史陽 8(三)ワォーターズ 9(捕)堀内 謙伍 10(投)岸 孝之

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