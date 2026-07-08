楽天、西武を1点リードで後半戦へ

6回を終え、楽天が西武に2-1と1点リード。1回に西武・渡部聖弥の打点で先制を許したが、3回には楽天・宗山塁の適時打で同点。5回には辰己涼介のタイムリーで勝ち越しに成功した。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤　夏央 3(三)渡部　聖弥 4(一)Ｔ・ネビン 5(二)石井　一成 6(中)西川　愛也 7(指)外崎　修汰 8(捕)古賀　悠斗 9(左)蛭間　拓哉 10(投)渡邉　勇太朗

楽天: 1(右)中島　大輔 2(遊)宗山　塁 3(中)辰己　涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林　一輝 6(指)浅村　栄斗 7(一)黒川　史陽 8(三)ワォーターズ 9(捕)堀内　謙伍 10(投)岸　孝之

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 75 40 33 2 .548 -
2 阪神 74 39 34 1 .534 1
3 ヤクルト 75 38 36 1 .514 2
4 DeNA 76 31 42 3 .425 9
5 広島 73 29 40 4 .420 9
6 中日 77 29 47 1 .382 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 77 47 29 1 .618 -
2 西武 81 45 33 3 .577 3
3 日本ハム 82 46 36 0 .561 4
4 ロッテ 75 37 35 3 .514 8
5 オリックス 78 39 37 2 .513 8
6 楽天 77 29 47 1 .382 18