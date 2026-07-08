日本ハム、ロッテに7-2で快勝

先発投手：日本ハムの加藤貴之が5回1/3を2失点の好投（9安打1奪三振）、ロッテの河村説人は5回1失点 得点経過： 2回表：日本ハムが1点を追加 2回裏：ロッテが1点を追加 3回裏：ロッテが1点を追加 注目選手：日本ハムの万波中正が1本塁打3打点、吉田賢吾が2本塁打2打点2得点、野村佑希が1本塁打2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 75 40 33 2 .548 -
2 阪神 74 39 34 1 .534 1
3 ヤクルト 75 38 36 1 .514 2
4 DeNA 76 31 42 3 .425 9
5 広島 73 29 40 4 .420 9
6 中日 77 29 47 1 .382 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 77 47 29 1 .618 -
2 西武 81 45 33 3 .577 3
3 日本ハム 82 46 36 0 .561 4
4 ロッテ 75 37 35 3 .514 8
5 オリックス 78 39 37 2 .513 8
6 楽天 77 29 47 1 .382 18