オリックス、1点差でソフトバンクを下す

先発投手：オリックスの九里亜蓮が7回2失点の好投（7安打6奪三振）、ソフトバンクの前田悠伍は7回1失点 得点経過： 2回表：ソフトバンクが1点を追加 4回裏：オリックスが1点を追加 6回表：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：オリックスの宗佑磨が1本塁打、2打点の活躍、オリックスの紅林弘太郎が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 75 40 33 2 .548 -
2 阪神 74 39 34 1 .534 1
3 ヤクルト 75 38 36 1 .514 2
4 DeNA 76 31 42 3 .425 9
5 広島 73 29 40 4 .420 9
6 中日 77 29 47 1 .382 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 77 47 29 1 .618 -
2 西武 81 45 33 3 .577 3
3 日本ハム 82 46 36 0 .561 4
4 ロッテ 75 37 35 3 .514 8
5 オリックス 78 39 37 2 .513 8
6 楽天 77 29 47 1 .382 18