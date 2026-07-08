阪神、巨人に3点差で勝利
先発投手：阪神は才木浩人が7回0失点の好投（5安打8奪三振）、巨人の西舘勇陽は5回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：阪神が1点を追加 4回表：阪神が1点を追加 6回表：阪神が2点を追加 注目選手：巨人のT・キャベッジが1本塁打の活躍、阪神の森下翔太が1本塁打、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|75
|40
|33
|2
|.548
|-
|2
|阪神
|74
|39
|34
|1
|.534
|1
|3
|ヤクルト
|75
|38
|36
|1
|.514
|2
|4
|DeNA
|76
|31
|42
|3
|.425
|9
|5
|広島
|73
|29
|40
|4
|.420
|9
|6
|中日
|77
|29
|47
|1
|.382
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|77
|47
|29
|1
|.618
|-
|2
|西武
|81
|45
|33
|3
|.577
|3
|3
|日本ハム
|82
|46
|36
|0
|.561
|4
|4
|ロッテ
|75
|37
|35
|3
|.514
|8
|5
|オリックス
|78
|39
|37
|2
|.513
|8
|6
|楽天
|77
|29
|47
|1
|.382
|18