ＤｅＮＡ、中日を突き放し4-2

3回裏にＤｅＮＡが先制。4回表に中日が細川の2ランで逆転したが、5回裏に松尾の2ラン、6回裏に筒香のダメ押し3ランでＤｅＮＡが4-2とリードを広げた。筒香は3打点、松尾は1本塁打1打点と活躍。

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