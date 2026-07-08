【プロ野球試合途中速報】オリックス 1-2 ソフトバンク（7月8日・京セラドーム大阪）







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ソフトバンク、オリックスに1点リード ソフトバンクが2回に先制、オリックスが4回に追いつくも、6回に再びソフトバンクが勝ち越し。宗の一発、柳町、庄子の活躍で2-1。 ※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。 「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ セ・リーグ 順位 チーム 試合 勝 敗 分 勝率 差 1 巨人 75 40 33 2 .548 - 2 阪神 74 39 34 1 .534 1 3 ヤクルト 75 38 36 1 .514 2 4 DeNA 76 31 42 3 .425 9 5 広島 73 29 40 4 .420 9 6 中日 77 29 47 1 .382 12 パ・リーグ 順位 チーム 試合 勝 敗 分 勝率 差 1 ソフトバンク 77 47 29 1 .618 - 2 西武 81 45 33 3 .577 3 3 日本ハム 82 46 36 0 .561 4 4 ロッテ 75 37 35 3 .514 8 5 オリックス 78 39 37 2 .513 8 6 楽天 77 29 47 1 .382 18







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