巨人 vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs 阪神
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神4勝-巨人1勝（7/8 阪神4-1巨人 (阪神)、7/7 阪神3-4巨人 (巨人)、5/24 阪神6-3巨人 (阪神)、5/23 阪神3-0巨人 (阪神)、5/22 阪神7-4巨人 (阪神)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 75 40 34 1 .541 -
1 巨人 76 40 34 2 .541 -
3 ヤクルト 76 38 37 1 .507 2
4 DeNA 77 32 42 3 .432 8
5 広島 74 30 40 4 .429 8
6 中日 78 29 48 1 .377 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17