ＤｅＮＡ vs 中日の試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 中日
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 中日2勝-ＤｅＮＡ3勝（7/8 中日3-4ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、7/7 中日0-4ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、6/25 ＤｅＮＡ1-3中日 (中日)、6/24 ＤｅＮＡ6-4中日 (ＤｅＮＡ)、6/23 ＤｅＮＡ2-5中日 (中日)）
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|75
|40
|34
|1
|.541
|-
|1
|巨人
|76
|40
|34
|2
|.541
|-
|3
|ヤクルト
|76
|38
|37
|1
|.507
|2
|4
|DeNA
|77
|32
|42
|3
|.432
|8
|5
|広島
|74
|30
|40
|4
|.429
|8
|6
|中日
|78
|29
|48
|1
|.377
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17