ヤクルトと広島、6回終了時点で1-1の同点

1回表にヤクルト増田珠のソロホームランで先制。しかし4回裏、広島菊池涼介のタイムリーで同点に追いついた。両チームとも粘り強い投球を見せ、投手戦の様相を呈している。このまま緊迫した展開が続きそうだ。

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