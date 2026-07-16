序盤、両チーム無得点の投手戦

ソフトバンクと日本ハムの対戦は、3回を終えて0対0の同点。互いに譲らず、序盤は両チームとも得点を奪えない投手戦の展開となっている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るかが注目される。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(右)万波 5(一)郡司 6(三)野村 7(中)矢澤 8(二)奈良間 9(捕)進藤 10(投)伊藤

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(二)牧原大 4(一)栗原 5(右)柳町 6(指)柳田 7(遊)川瀬 8(三)今宮 9(捕)渡邉 10(投)上茶谷

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17