序盤、両チーム無得点の投手戦
ソフトバンクと日本ハムの対戦は、3回を終えて0対0の同点。互いに譲らず、序盤は両チームとも得点を奪えない投手戦の展開となっている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るかが注目される。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(右)万波 5(一)郡司 6(三)野村 7(中)矢澤 8(二)奈良間 9(捕)進藤 10(投)伊藤
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(二)牧原大 4(一)栗原 5(右)柳町 6(指)柳田 7(遊)川瀬 8(三)今宮 9(捕)渡邉 10(投)上茶谷
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|81
|44
|36
|1
|.550
|-
|2
|巨人
|82
|43
|37
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|82
|41
|40
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|84
|33
|50
|1
|.398
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|83
|50
|32
|1
|.610
|-
|2
|西武
|87
|49
|35
|3
|.583
|2
|3
|日本ハム
|88
|49
|39
|0
|.557
|4
|4
|オリックス
|84
|42
|40
|2
|.512
|8
|5
|ロッテ
|81
|38
|40
|3
|.487
|10
|6
|楽天
|83
|33
|49
|1
|.402
|17