序盤、両チーム無得点の投手戦

ソフトバンクと日本ハムの対戦は、3回を終えて0対0の同点。互いに譲らず、序盤は両チームとも得点を奪えない投手戦の展開となっている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るかが注目される。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(右)万波 5(一)郡司 6(三)野村 7(中)矢澤 8(二)奈良間 9(捕)進藤 10(投)伊藤

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(二)牧原大 4(一)栗原 5(右)柳町 6(指)柳田 7(遊)川瀬 8(三)今宮 9(捕)渡邉 10(投)上茶谷

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