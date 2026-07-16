ソフトバンクと日本ハム、6回終了で2-2の同点

4回裏に日本ハムが先制するも、5回表にソフトバンクが追いつき、5回裏には日本ハムが再びリード。しかし6回表にソフトバンクが追いつき、同点で後半戦へ。奈良間、柳田のソロホームランが飛び交う展開となった。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷　瞬 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波　中正 5(一)郡司　裕也 6(三)野村　佑希 7(中)矢澤　宏太 8(二)奈良間　大己 9(捕)進藤　勇也 10(投)伊藤　大海

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(二)牧原　大成 4(一)栗原　陵矢 5(右)柳町　達 6(指)柳田　悠岐 7(遊)川瀬　晃 8(三)今宮　健太 9(捕)渡邉　陸 10(投)上茶谷　大河

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17