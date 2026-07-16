ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
- 開催球場：明治神宮野球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人2勝-ヤクルト3勝（7/15 巨人8-2ヤクルト (巨人)、7/14 巨人4-5ヤクルト (ヤクルト)、7/1 ヤクルト1-2巨人 (巨人)、6/30 ヤクルト4-3巨人 (ヤクルト)、5/21 巨人1-3ヤクルト (ヤクルト)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|81
|44
|36
|1
|.550
|-
|2
|巨人
|82
|43
|37
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|82
|41
|40
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|84
|33
|50
|1
|.398
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|83
|50
|32
|1
|.610
|-
|2
|西武
|87
|49
|35
|3
|.583
|2
|3
|日本ハム
|88
|49
|39
|0
|.557
|4
|4
|オリックス
|84
|42
|40
|2
|.512
|8
|5
|ロッテ
|81
|38
|40
|3
|.487
|10
|6
|楽天
|83
|33
|49
|1
|.402
|17