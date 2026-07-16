ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
  • 開催球場：明治神宮野球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人2勝-ヤクルト3勝（7/15 巨人8-2ヤクルト (巨人)、7/14 巨人4-5ヤクルト (ヤクルト)、7/1 ヤクルト1-2巨人 (巨人)、6/30 ヤクルト4-3巨人 (ヤクルト)、5/21 巨人1-3ヤクルト (ヤクルト)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17