中日 vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs 阪神
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-中日2勝（7/15 阪神5-6中日 (中日)、7/14 阪神5-2中日 (阪神)、7/2 中日3-2阪神 (中日)、6/30 中日2-3阪神 (阪神)、5/20 中日7-8阪神 (阪神)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17