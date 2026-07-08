ロッテが1点リードで中盤へ

2回表に吉田のソロHRで日本ハムが先制したが、その裏にロッテが追いつき、3回裏には友杉のタイムリーで勝ち越し。イニング別得点は [0-1-0 vs 0-1-1]。ロッテが1点リードで序盤を終えた。

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