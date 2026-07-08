ソフトバンク、1点リードで序盤を終える

2回表、ソフトバンクの庄子のタイムリーで先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、3回を終えてソフトバンクが1-0とリード。オリックスは序盤の攻撃で得点圏に走者を進めるも、あと一本が出ない。

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