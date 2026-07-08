楽天と西武、3回終了時点で同点
楽天が3回表に1点を奪い同点に追いついた。序盤を終えて1-1の同点。西武は1回裏に先制したが、楽天が追いつく展開。辰己と渡部がそれぞれ1打点を挙げている。
【スタメン】
西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(三)渡部 4(一)ネビン 5(二)石井 6(中)西川 7(指)外崎 8(捕)古賀悠 9(左)蛭間 10(投)渡邉
楽天: 1(右)中島 2(遊)宗山 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(指)浅村 7(一)黒川 8(三)ワォーターズ 9(捕)堀内 10(投)岸
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|75
|40
|33
|2
|.548
|-
|2
|阪神
|74
|39
|34
|1
|.534
|1
|3
|ヤクルト
|75
|38
|36
|1
|.514
|2
|4
|DeNA
|76
|31
|42
|3
|.425
|9
|5
|広島
|73
|29
|40
|4
|.420
|9
|6
|中日
|77
|29
|47
|1
|.382
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|77
|47
|29
|1
|.618
|-
|2
|西武
|81
|45
|33
|3
|.577
|3
|3
|日本ハム
|82
|46
|36
|0
|.561
|4
|4
|ロッテ
|75
|37
|35
|3
|.514
|8
|5
|オリックス
|78
|39
|37
|2
|.513
|8
|6
|楽天
|77
|29
|47
|1
|.382
|18