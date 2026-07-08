楽天と西武、3回終了時点で同点

楽天が3回表に1点を奪い同点に追いついた。序盤を終えて1-1の同点。西武は1回裏に先制したが、楽天が追いつく展開。辰己と渡部がそれぞれ1打点を挙げている。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(三)渡部 4(一)ネビン 5(二)石井 6(中)西川 7(指)外崎 8(捕)古賀悠 9(左)蛭間 10(投)渡邉

楽天: 1(右)中島 2(遊)宗山 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(指)浅村 7(一)黒川 8(三)ワォーターズ 9(捕)堀内 10(投)岸

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 75 40 33 2 .548 -
2 阪神 74 39 34 1 .534 1
3 ヤクルト 75 38 36 1 .514 2
4 DeNA 76 31 42 3 .425 9
5 広島 73 29 40 4 .420 9
6 中日 77 29 47 1 .382 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 77 47 29 1 .618 -
2 西武 81 45 33 3 .577 3
3 日本ハム 82 46 36 0 .561 4
4 ロッテ 75 37 35 3 .514 8
5 オリックス 78 39 37 2 .513 8
6 楽天 77 29 47 1 .382 18