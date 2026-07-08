「AIによって人間の魅力を引き出す」――フジテレビのバラエティ番組『AI実験バラエティ シンギュラ』が、第52回放送文化基金賞のエンターテインメント部門で優秀賞を受賞し、8日、都内ホテルで行われた贈呈式に企画・演出のフジテレビ飛田将斗氏が登壇した。

同番組は、AIがMCを務める実験企画などを通じて、AI時代におけるテレビの可能性を探ったバラエティ。スピーチに立った飛田氏は「入社7年目になるのですが、7年前、大学生の時に、AIとバラエティの企画を通して、いつかフジテレビでやりたいという旨をエントリーシートに当時書かせていただきました」と回顧。「そういったことがこのような形で実を結び、自分としては大変うれしい限りです」と喜びを語った。

また、「AIという技術が結構テレビ番組の中だと、人間と対立するものとして描かれることが多い中で、自分はAIによって人間の魅力を引き出す、そんな番組を目指して、今回作らせていただきました」と制作意図を説明する。

自身にとって、初めて企画・演出を務めた今回の番組。飛田氏は「右も左もわからない中、支えてくださったスタッフの皆さん、そして出演者の皆様、さらにMCのオードリー・若林(正恭)さん、皆さんに感謝したいと思います」と、関係者への謝意を述べた。

最後に、「いつかまたこの場に立てるよう、今後もテレビコンテンツの可能性を探っていきたいと思います」と、今後へ意気込んだ。