2026年7月の新作5品まとめ(7月7日発売予定)

本記事ではミニストップで7月7日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、バターの風味が広がる明太子スパゲティや、食べ応えのあるたまごサンドをはじめ、フルーツサンドや寿司メニューなど、暑い時期にも食べやすいラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年7月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「バター香る! 明太子スパゲティ」(496.80円)

価格 : 496.80円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

明太子の粒の食感が楽しめるスパゲティ「バター香る! 明太子スパゲティ」(496.80円)は、昆布だしをきかせた明太子ソースにバターのコクと旨みが加えられています。

「大きなたまごサンド」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

たまごサラダをたっぷりとはさんだ、耳付きのサンドイッチ「大きなたまごサンド」(321.84円)は、ふんわりした口どけの中に香ばしいパンの耳の食感がアクセントとなっています。

「パインサンド」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ごろっとしたフレッシュなパインをはさんだサンドイッチ「パインサンド」(429.84円)は、ホイップクリームには、北海道仕立ての生クリームを使用しています。

「2種のサーモンサラダ巻」(516.24円)

価格 : 516.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

「2種のサーモンサラダ巻」(516.24円)は、2種類のサーモン(トラウトサーモンの切り落とし、つぶこで和えたサーモンハラス)を使用した、彩り豊かな巻寿司セットです。

「得々にぎり12貫」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

彩り豊かなにぎり寿司セット「得々にぎり12貫」(645.84円)は、3種のサーモンにぎり(トラウトサーモン、銀鮭、焼サーモン)と穴子、えんがわ、いか、えび、たまご、カニカマなどのネタがバランス良く盛り込まれています。

まとめ

7月7日発売の新商品は、バターの風味と明太子の味わいを楽しめる「パスタ」や、食べ応えのある「たまごサンド」、パインが爽やかな甘さの「フルーツサンド」など、手軽に楽しめる商品をはじめ、「サーモンサラダ巻」や「にぎり」などの寿司メニューもラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用