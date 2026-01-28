俳優の内田有紀(50)が24日、公式サイトを通じ、所属していたバーニングプロダクションから、テンビーンズへ移籍したことを報告した。

内田は、「2025年12月31日をもって長年在籍させていただいた株式会社バーニングプロダクションを退所し、これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ所属する運びとなりました」と発表。

「歳を重ねていく中で、これからの自分がどのように生きていきたいのかを改めて見つめ直してまいりました」と経緯に触れ、「じっくりと考えた末にたどり着いた答えは、残りの人生を新しい視点から学び直し、心に生まれた素直な気持ちを穏やかに皆さんと紡いでいきたいという思いでした」と胸の内を明かした。

「新しい一歩とともに日々の気づきを大切にしながら、表現することへの可能性と向き合っていきたいと思っています」と決意を新たにした内田。「これまで支えてくださった方々への感謝を重ね、皆さんと心を通わせながらこれからも笑顔で歩んでまいりたいと考えております」と周囲への思いをつづり、「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。