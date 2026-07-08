「これ以上の二次被害を防止する」――フジテレビは7日、制作ドラマ『夫婦別姓刑事』に関する経緯を公表。主演俳優2人への負担を謝罪し、関係者への誹謗中傷や事実誤認に基づく情報発信を控えるよう呼びかけた。

顔の接触は「セクシャルハラスメントではない」

同局は冒頭で、報道やSNS上の投稿を契機に「関係者に対する誹謗中傷や、憶測・事実誤認に基づく情報発信」が広がり、主演を務めた2人の俳優に「多大なるご負担とご心労」をかけているとして謝罪。これまでは「関係者のプライバシーや名誉に関わる事項を含むこと」から詳細な経緯の説明を控えてきたが、「これ以上の二次被害を防止する」ため、外部弁護士による調査結果を踏まえ、必要な範囲で経緯を説明するとした。

発表によると、女性俳優側は出演オファー時、過去の経験を踏まえ、「キスシーンやベッドシーン等の場面がある場合には、事前に相談の上、インティマシーコーディネーター等の専門家を関与させることが出演の条件」と伝えていた。一方で、「日常動作に伴う接触は問題ない」との説明も受けていたという。同局は、本作ではキスシーンやベッドシーンなどは想定されていないと説明し、今後、台本上懸念が生じた場合は「随時協議」を行い、必要な対応を講じることを確認していた。

その後、同局プロデューサーは、女性俳優側から共有された配慮事項を男性俳優側にも共有すべきか確認。女性俳優の所属事務所から判断を委ねる旨の回答を受け、男性俳優のマネージャーに内容を伝えたが、男性俳優本人に伝えるかについては、本人の「演技に影響が生じかねない」とする所属事務所側の意向を尊重したとしている。

3月22日の車内撮影では、台本上明示されていなかった形で男性俳優が女性俳優の顔に触れる場面があった。ただ、女性俳優側は「セクシャルハラスメントであるとは受け止めておりません」と説明。同局としても、この時の接触を「セクシャルハラスメントとして問題視するものでもありません」と明記した。

「しばらくの間、涙が止まらない状態」に

一方で、それまでの撮影を通じ、男性俳優には「アドリブでの身体接触がある演技」や「他者との距離感が近い」と感じた場面もあったため、女性俳優側から配慮事項の共有状況について確認があったという。その後、男性俳優本人にも配慮事項が伝えられ、身体的接触の範囲について話し合いが行われた。

約2週間後の4月8日には、男性俳優が女性俳優の楽屋を一人で訪れ、俳優活動に関する自身の考えを伝えた。同局の説明では、男性俳優は女性俳優に対し、身体接触に制約があることは事前に言うべきだったことや、身体的接触に一定の制約を設けるのであれば「俳優の仕事を続けるべきではない」といった趣旨を伝えたという。女性俳優は、その訪問が突然だったことや「発言の内容や口調の強さ」に激しく動揺し、「しばらくの間、涙が止まらない状態」になったとしている。

これを受け、同局コンプライアンス部門は外部弁護士に事実関係の確認と環境調整を依頼。外部弁護士は、男性俳優の一連の言動について、女性俳優に「受忍限度を超える精神的負荷」を与えるものであり、「女性俳優側に非はなく、ハラスメントと評価される」との見解を示した。

同局は、外部弁護士の見解を踏まえ、男性俳優の言動を問題であると判断。その後、女性俳優への連絡は所属事務所社長または同局プロデューサーを通じて行うこと、演技以外での接触を必要最小限にすることなどの環境調整を行いながら、撮影を継続した。撮影中止も「選択肢として具体的に用意」していたが、女性俳優から作品や制作関係者のために撮影を継続しようとする意思が示されていたことなどから、中止には至らなかったとしている。

同局は最後に、「安全に制作へ参加できる環境を確保することは当社の責任でありました」とし、関係者の負担を十分に軽減できなかったことや、当事者間の関係修復に至らなかったことを謝罪。今後は、ハラスメント防止や人権尊重に関する研修、制作現場での情報共有、相談体制、再発防止策を「継続的に見直し」ていくとしている。