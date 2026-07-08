アトレは12月9日、中野駅において「アトレ中野」の開業を予定している。

北側外観

約70ショップが集まる新改札直結の商業施設

今回の開発は中野駅西側線路上空に南北通路を整備すると共に、新たな橋上駅舎を建設、そこに同施設が併設される計画となる。街の南北がより行き来し易くなると共に、約70ショップのテナントからなるアトレ中野が完成。日常に必要なものが揃う便利な駅ビルとして、地域の人々の暮らしに寄り添い日常に彩りを添える施設を目指す。

2Fエントランスイメージ

2F 店内イメージ

4F 店内イメージ

2Fの新改札と直結するコンコースフロアには、スイーツや惣菜、イートインにも対応した軽食ショップなどが並ぶ。

3Fは、 メンズ・レディス複合型アパレルショップを中心とした物販ゾーンと飲食ゾーンに分かれる。飲食は女性同士や子ども連れ等グループでも利用し易いラインナップが揃う。

4階は大型雑貨店や書店を中心に、男女問わず思わず立ち寄りたくなるショップが並ぶ。日々の暮らしの便利を支えるサービスゾーンも展開する。

5階は駅直結の利便性を活かした「持ち込み対応型屋上BBQ」を展開する他、誰でも気軽に立ち寄れる"屋上広場"を設け、都会の真ん中でありながら広い空と開放的な空気を感じられる空間を提供する。

コンセプトは「Blend N」

新宿駅から約5分の場所にある中野駅は、個性的な商店が豊富に揃い、サブカルチャーの発信地としても知られており、現在、駅周辺では大規模な街づくりが計画・展開されている。同施設は、そんな「中野の街の真ん中」に開業するにあたり、コンセプトを「Blend N(ブレンド・エヌ)」と定めた。Blend(混ぜる)には今後、中野の街で様々な人々や要素が混ざり合い、街全体がより良くなるような、プラスの変化を起こしていきたいという思いが込められている。

地域と連携し、みんなでつくる「新たな中野の玄関口」

現在、中野駅周辺では「100年に1度」とも言われる大規模なまちづくりが進行している。新たなまちづくりに向けて、中野区・UR都市機構・JR東日本の3者がそれぞれの専門性を活かして連携・協力し、新しい改札や駅前広場の整備を推進している。アトレ中野は、地域の人々とともに新たな中野の玄関口を創り上げていく。