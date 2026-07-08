Omiaiは2026年7月6日、「酷暑日のデートに関する意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年6月11日～14日、恋活・婚活中の「Omiai」利用者1,284人を対象に、「Omiai」ユーザーへのアンケート調査で実施された。

酷暑日のデートに関する意識調査

「酷暑日」の認知率は9割超

「酷暑日」を知っているか聞いたところ、「意味も知っている」(55.2%)、「聞いたことがある」(34.9%)を合わせた認知率は90.1%となった。

酷暑日でも6割超が「会いたいが、デート内容は調整したい」

酷暑日にマッチング相手と会いたいか

40℃以上の酷暑日にマッチングした相手と会いたいか聞いたところ、「会いたいが、デート内容は調整したい」が61.0%で最多となった。男女別では、「できれば予定通り会いたい」は男性が27.0%、女性が12.0%となった。一方、「できれば別日に変更したい」は女性が17.1%、男性が7.4%となり、女性の方が予定変更を望む傾向がみられた。

酷暑日の初回デートは「カフェ」が最多

酷暑日の初回デートで行きたい場所

酷暑日の初回デートで行きたい場所は、「カフェ」(54.7%)が最多となった。続いて「水族館」(11.0%)、「レストラン」(9.8%)が続き、屋内で快適に過ごせる場所が支持される結果となった。

重視するのは「場所の快適さ」、女性は暑さ対策をより重視

酷暑日のデートで重視すること

酷暑日のデートで重視することは、「場所の快適さ」(38.8%)が最多だった。次いで「お互いの体調」(29.0%)、「お互いの気遣い」(28.6%)が続いた。男女別では、女性は「場所の快適さ」(42.8%)、男性は「お互いの体調」(36.4%)を重視する割合が高かった。

うれしい気遣いは「涼しい場所を選んでくれる」

酷暑日のデートでうれしい気遣い

酷暑日のデートでうれしい気遣いは、「涼しい場所を選んでくれる」(79.9%)が最多となった。次いで「体調を気づかってくれる」(50.9%)、「日差しや暑さを避ける工夫をしてくれる」(46.0%)、「飲み物を気にかけてくれる」(45.7%)、「移動距離の短いプランにしてくれる」(43.3%)が続いた。

女性は「日差しや暑さを避ける工夫をしてくれる」(61.0%)、「移動距離の短いプランにしてくれる」(55.8%)が男性を大きく上回った。

快適さのためなら「飲み物代」「カフェ代」にお金をかけたい

酷暑日のデートでお金をかけてもよいもの

酷暑日のデートで快適さのためにお金をかけてもよいものは、「飲み物代」(69.7%)が最多となった。続いて「カフェ・レストラン代」(68.0%)、「屋内施設の入場料」(55.0%)、「移動費」(46.2%)が上位となった。

調査では、酷暑日のデートにおいて、暑さを我慢するよりも、快適さや体調への配慮を優先する意識が広がっていることが明らかになった。