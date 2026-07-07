広島、9回裏の逆転劇でヤクルトにサヨナラ勝利

先発投手：広島の岡本　駿は5回3失点の好投（4安打6奪三振）、ヤクルトの山野　太一は7回無失点。 得点経過： 2回表：ヤクルトが3点を先制 5回裏：広島が2点を返し追い上げる 9回裏：広島が2点を奪い劇的な逆転勝利を飾る。 注目選手：広島の坂倉　将吾が1本塁打、2打点の活躍、ヤクルトの岩田　幸宏が2打点を挙げる。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 73 39 33 1 .542 -
1 巨人 74 39 33 2 .542 -
3 ヤクルト 74 38 35 1 .521 1
4 DeNA 75 30 42 3 .417 9
5 広島 72 28 40 4 .412 9
6 中日 76 29 46 1 .387 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 76 46 29 1 .613 -
2 西武 80 44 33 3 .571 3
3 日本ハム 81 46 35 0 .568 3
4 オリックス 77 39 36 2 .520 7
5 ロッテ 74 36 35 3 .507 8
6 楽天 76 29 46 1 .387 17