広島、9回裏の逆転劇でヤクルトにサヨナラ勝利

先発投手：広島の岡本 駿は5回3失点の好投（4安打6奪三振）、ヤクルトの山野 太一は7回無失点。 得点経過： 2回表：ヤクルトが3点を先制 5回裏：広島が2点を返し追い上げる 9回裏：広島が2点を奪い劇的な逆転勝利を飾る。 注目選手：広島の坂倉 将吾が1本塁打、2打点の活躍、ヤクルトの岩田 幸宏が2打点を挙げる。

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