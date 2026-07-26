広島、ヤクルトに1点差で競り勝つ
先発投手：広島の森翔平は6回3失点（3安打5奪三振）の好投、ヤクルトの吉村貢司郎は7回3失点。得点経過：1回表、広島が2点を先制。3回表、広島がさらに1点を追加。7回裏、ヤクルトが3点を奪い同点に追いつく。最終的に広島が1点差で勝利した。注目選手：広島のS・ファビアンが1本塁打、2得点と打線で活躍。広島の佐々木泰も2打点、3安打の固め打ちを見せた。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|91
|50
|39
|2
|.562
|-
|2
|阪神
|90
|49
|40
|1
|.551
|1
|3
|ヤクルト
|91
|44
|46
|1
|.489
|6
|4
|DeNA
|91
|39
|49
|3
|.443
|10
|5
|広島
|88
|34
|50
|4
|.405
|13
|6
|中日
|93
|37
|55
|1
|.402
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|92
|57
|34
|1
|.626
|-
|2
|西武
|95
|53
|39
|3
|.576
|4
|3
|日本ハム
|95
|53
|42
|0
|.558
|6
|4
|オリックス
|93
|46
|45
|2
|.505
|11
|5
|ロッテ
|89
|40
|46
|3
|.465
|14
|6
|楽天
|90
|36
|53
|1
|.404
|20