広島、ヤクルトに1点差で競り勝つ

先発投手：広島の森翔平は6回3失点（3安打5奪三振）の好投、ヤクルトの吉村貢司郎は7回3失点。得点経過：1回表、広島が2点を先制。3回表、広島がさらに1点を追加。7回裏、ヤクルトが3点を奪い同点に追いつく。最終的に広島が1点差で勝利した。注目選手：広島のS・ファビアンが1本塁打、2得点と打線で活躍。広島の佐々木泰も2打点、3安打の固め打ちを見せた。

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