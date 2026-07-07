「ONE PIECE」連続起用にアイナ・ジ・エンド「めちゃくちゃ夢みたい！」ヒロインたちに贈る新曲への想い

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 11：30～）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。7月4日（土）の放送で番組がスタートして丸1年、そして土曜日の夕方から昼11時30分の時間帯にお引越し。今回は、7月1日（水）にデジタルリリースされた、アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」の制作の裏側について語りました。アイナ・ジ・エンド：今日の「ほな、また」は、7月1日（水）にデジタルリリースされた、私の新曲「Blue Shining Star」についてお話ししていこうかなと思います。「Blue Shining Star」は、テレビアニメ「ONE PIECE HEROINES」（フジテレビ系列）の主題歌です。アニメ「ONE PIECE」エルバフ編のオープニング主題歌「ルミナス - Luminous」に続いて、「ONE PIECE」の作品に携わらせていただくことになりました。このお話をいただいたときは、正直めちゃくちゃ嬉しかったし、びっくりしました。「ルミナス - Luminous」を作っているときに、もう終盤ぐらいかな？ ミックスダウンのチェックをしている時期に、「ONE PIECE HEROINES」の楽曲も作らせていただけるお話をいただいて、「めちゃくちゃ夢みたい！」って思った記憶があります。この「ONE PIECE HEROINES」は、本編では見ることができない「ONE PIECE」のヒロインたちの魅力に焦点を当てたアニメ作品です。ということでね、ナミやロビンといった女の子が主役のアニメになってます。それがすごく良くってね、女の子の勇ましさとか強さっていうのを、音楽で表現しようと思って制作を始めました。今回、楽曲を一緒に「誰と作ろうかな？」と思ったときに、ちょっと憧れていたRyosuke“Dr.R”Sakaiさんにオファーをさせていただいたんですね。で、なんと初対面でスタジオに入って、5時間くらいでデモが完成！「早すぎる！」と思って。たとえば「革命道中 - On The Way」は、Shin Sakiura（シン サキウラ）っていう友達と作ったんですね。めっちゃ長い付き合いなわけですよ、相手が何を考えているのか分かるくらいのね。それくらい仲がいいのに、スタジオに籠ってポンポンとアイデアは浮かんでくるけど、5時間という短い時間でデモ曲はできなかったわけですよ。なのに、Sakaiさんと初めて会って、わずか10分ほどの身の上話なんかをして、そのまま制作に入って「こんな短時間でできるんだ！」ってびっくりしました。そのあとは、お互いに持ち帰って、私は歌詞をゼロから書き始めて、Sakaiさんはスタジオでビートの再構築や、鍵盤でいろんな音を足してくれました。そういう（ブラッシュアップ）期間が1ヶ月ほど続きました。次にレコーディングで会って、一緒にお仕事したのは本当にこの2日間だけ。これは驚異的なスピードでした。今回の作業で、1つ大きな学びがありました。今まで制作っていうのは、時間をかければかけるほど良い作品ができるって思い込んでいたんだけど、初期衝動の勢いだけで一気に作るっていうのも、これはこれですごく良かったです。判断に迷いそうになったときに、Sakaiさんは「いや、これでいこう」って、力強く引っ張ってくださったんですよね。その迷いのない姿勢はすごく学びになりました。アイナ：今回、「Blue Shining Star」を通して伝えたいことがありました。「プライド」という言葉って、人によってはちょっとネガティブなニュアンスで捉えられることもあると思うんです。例えば「変なプライドがある」という表現があるように、この言葉の扱い方ってなんか難しいんだよね。でも、ときにはそのプライドが大事なときもあるよね。たとえば、私が本番前に「良いプライド」をしっかり持ってステージに挑めば、それが自分の身になって、ちゃんとそれが板につくときもあります。一方で、このプライドが中途半端でヤワな状態だと、全然格好がつかないんです。ブレないプライドを持つことって、本当に大切なんだなと思います。それは日常を普通に生きているときも同じだと思うんです。だからこそ、恥ずかしがらずに「良いプライド」であれば、誰もがたくさん持っていてもいいって思ったんだよね。そんな想いを歌詞にしたためてみました。自分が「纏うプライド」や「宿るプライド」っていうのをちゃんと肯定して、自分の武器に変えていこうよっていう。そういうことを歌詞に込めてみたので、歌詞にもいっぱい注目して聴いてもらえたらなと思います。アイナ・ジ・エンドで「Blue Shining Star」。アイナ：MVのお話もさせていただきたいです。今回は今まで発表したなかでも一番デジタルな作風になっています。ダンスビデオとかいろいろやってきたんですけど、今回の新曲はものすごくデジタルな映像のイメージがあったので、友人のKEIJU ITAIくんに依頼をして撮っていただきました。髪型をツインテールにしちゃってね。なんか髪の毛も肌も、顔にもめちゃくちゃラメをつけてもらって、まさに煌めくスターみたいなビジュアルに仕上げてもらったので、すごく威風堂々とした見応えのある映像になっていると思います。見てくれた人が、ちょっとでも勇気を感じてくれたらいいなって。「勇気をめっちゃ出してみよう」ということで、衣装も強めにしたり、挑戦的な試みをたくさん詰め込みましたので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜11：30～11：55パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm