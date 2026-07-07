ヤクルト1点リードで終盤へ

2回に岩田・古賀の活躍で3点を先制したヤクルト。しかし5回裏、秋山の1打点などで広島が2点を返し、3-2と1点差に迫った。6回を終え、ヤクルトが僅差でリードしている。

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