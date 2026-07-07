JR東海とヤマハ発動機は、東海道本線の御厨(みくりや)駅において、7月6日から「ヤマハ発動機前」の副駅名標の掲出を開始したと発表した。御厨駅を最寄り駅とするヤマハ発動機本社をはじめ、ヤマハスタジアムやコミュニケーションプラザなどの施設がこの地域に存在することの認知拡大を図るとしている。

ヤマハ発動機は御厨駅付近に本社を構え、地域に根ざした企業として産業の発展に寄与してきた。今回、鉄道を利用する地域の人々に同社をより身近に感じてもらう取組みの一環で、御厨駅への副駅名標の掲出を決定したという。

JR東海は2024年以降、駅利用者の利便性向上と地域に根ざした施設・企業・団体のPRを目的に、ホーム上の駅名標付近に周辺施設の名称等を掲出する副駅名標広告を導入している。御厨駅の副駅名標広告「ヤマハ発動機前」は、同社において静岡県内で初の掲出とのこと。7月6日から上り・下りホームの駅名標の下部、ホーム上の柱駅名標の下部、改札ゲート上部に「ヤマハ発動機前」表記の広告を掲出した。

副駅名標のオープニングセレモニーを7月6日に開催

副駅名標の命名を記念し、7月6日にオープニングセレモニーも行われた。7月24日から、「ヤマハ発動機コミュニケーションプラザ」内限定で「御厨駅・ヤマハ発動機前キーホルダー」(価格550円)の販売も予定している。