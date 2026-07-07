大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は6日（日本時間7日）、コロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。0-1で迎えた3回裏、逆転となる今季第19号の2ラン本塁打を放った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴っている。

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ドジャースはこの日、エリク・ラウアー投手が先発登板。初回にカイル・キャロス内野手に10球を投じて四球を与えるも、無失点の立ち上がりを見せた。











しかし2回表、2本の安打と死球で無死満塁のピンチを迎えた。DHのトロイ・ジョンストン内野手を二塁フライに抑えたものの、続くエセキエル・トーバー内野手に犠牲フライを打たれて1点を失った。



そのまま0-1で迎えた3回裏のドジャースは、ダルトン・ラッシング捕手が二塁打で好機を作ると、続く大谷がカイル・フリーランド投手の初球を捉え、左翼スタンドに飛び込む逆転の2ラン本塁打を放った。



この大谷の本塁打についてカムラス氏は「大谷翔平が、今季19号となる本塁打を逆方向へ放った。これは彼のキャリア通算299号となる本塁打だ」と綴っている。























【動画】大谷翔平、逆転となる逆方向への今季第19号の2ランホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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