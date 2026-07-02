「まだ真夏ではないから」と油断しがちな梅雨の時期。しかし、湿度が高い日は、気温が30度未満でも熱中症のリスクが高まります。家庭ではエアコンの「冷房」と「除湿」をどう使い分けるべきなのでしょうか。梅雨型熱中症を防ぐために、今日から見直したい家庭での対策を中路 幸之助医師に聞きました。

梅雨の熱中症を防ぐには? 家庭でできる4つの対策

家庭でできる対策は、「環境を整える」「水分・塩分をしっかり補う」「生活習慣を整える」「免疫力を高める」という4つに集約されると考えています。

梅雨のエアコンは冷房と除湿のどちらを使うべき?

まず環境面では、エアコンの「冷房」と「除湿」を上手に使い分けることが重要です。気温がぐっと高い真夏日には冷房、気温はそれほど高くないけれど蒸し暑く感じる梅雨の典型的な日には除湿(ドライ)を選ぶのが基本です。

冷房は室温を下げると同時に多少の除湿効果もありますが、湿度を下げることを主目的にしたい日には、除湿運転のほうが効率的です。感覚に頼らず、温湿度計を一つ置いて「見える化」しておくと、対策が格段にしやすくなります。

熱中症対策の水分補給はいつ・どのくらい飲むべき?

水分・塩分補給は、のどが渇いてから飲むのでは遅すぎます。一度にがぶ飲みするのではなく、コップ一杯程度をこまめに、一日を通して何度にも分けて摂るのが理想です。たくさん汗をかいた日は、水だけではなく、塩分を含むスポーツドリンクや経口補水液を活用してください。

汗をかいた日は水だけでなく塩分も必要?

厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」でも、汗を多くかく状況では、適度な塩分を含む飲料を一定の間隔でこまめに口にすることが推奨されています。これは作業現場を想定した目安ですが、家庭でも水分補給のリズムをつくる参考として有用です。

梅雨時期の服装は吸湿速乾素材と風通しを意識する

服装は、吸湿速乾素材の下着を肌に近い側に着て、その上にゆったりと風通しのよい服を重ねるのが基本です。雨具は透湿性のある素材を選ぶと、内部の蒸れが軽減されて快適性も格段に上がります。

入浴で熱中症リスクを高めないための注意点は?

入浴は、ぬるめのお湯で短めにというのが梅雨時期の鉄則です。熱すぎるお湯に長く浸かると、副交感神経への切り替えがうまくいかず、入浴後にどっと疲れが出ることがあります。入浴前後のコップ一杯の水も忘れずに。

睡眠中も熱中症に注意、エアコンは朝まで使う

睡眠と食事も、熱中症対策と密接に関わっています。寝る前にエアコンをつけ、控えめな温度設定のまま朝まで運転を続けることをおすすめします。冷たい飲み物やアイスクリームの摂りすぎは胃腸を弱らせ、夏バテの原因になりますので、温かい味噌汁やスープを一品取り入れるなど、内側から体を整える工夫もしてみてください。

梅雨から夏にかけて食事で意識したい栄養素は?

最後に、梅雨から夏にかけては、気温・湿度・気圧の変動が大きく、自律神経も腸内環境も乱れがちです。腸は人体最大の免疫器官といわれており、ここを整えることが全身の体調維持に直結します。

具体的には、ヨーグルト、納豆、味噌、キムチといった発酵食品を毎日少しずつ取り入れ、野菜、きのこ、海藻、全粒穀物などの食物繊維と組み合わせてください。

免疫細胞の材料となる良質なたんぱく質、抗酸化作用を持つビタミンCやE、粘膜の健康を保つビタミンAや亜鉛なども意識したい栄養素です。腸内環境は食生活の改善で少しずつ変わっていくといわれていますので、梅雨入り前から始めれば、夏本番までに体を整える土台づくりとして十分に意味があります。

暑さ指数(WBGT)の確認はいつするべき?

加えて、しっかりと質のよい睡眠を確保することも忘れないでください。睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、体温調節機能そのものを低下させます。朝起きたら天気予報と暑さ指数(WBGT)を確認し、自分の体調と相談したうえで一日の活動量を決める――そんな小さな習慣の積み重ねが、梅雨型熱中症から自分と家族を守る予防策になるでしょう。

梅雨型熱中症は「知っていれば防げる」病気

梅雨型熱中症は、気温だけを見ていては気づくことのできない、湿度と体調の影響を強く受ける病気です。だからこそ、湿度・体調・環境を総合的に意識することが、自分と家族の命を守る第一歩になります。

「だるい」「頭が痛い」と感じたら、まずは涼しい場所へ移動し、水分と塩分を補給してください。それでも改善しないようなら、迷わず医療機関に相談を。特に高齢の方や小さなお子さんは、自分の不調をうまく訴えられないことが多いため、周囲の方の見守りが命綱となります。

梅雨を健やかに乗り越え、夏本番に備えるためにも、今日から温湿度計を部屋に一つ置く、経口補水液を冷蔵庫に常備しておく、発酵食品を意識的に食べるといった、できることから少しずつ取り入れてみてください。知識と備えが、あなたの体を守ってくれるでしょう。

中路 幸之助 なかじ こうのすけ 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院 内視鏡治療センター／米国内科学会の上席会員／日本内科学会総合内科専門医／日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医



1991年に兵庫医科大学を卒業後、 兵庫医科大学、獨協医科大学を経て、1998年 医療法人協和会に所属。

2003年から現在まで、医療法人愛晋会中江病院の内視鏡治療センターで臨床に従事している。

専門分野はカプセル内視鏡・消化器内視鏡・消化器病。



学会活動や論文執筆も積極的に行っており、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・指導医・学会評議員、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員、日本消化管学会代議員・近畿支部幹事、日本カプセル内視鏡学会認定医・指導医・代議員を務めているほか、 米国内科学会(ACP)の上席会員(Fellow)でもある。 この監修者の記事一覧はこちら

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