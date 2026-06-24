ウェザーニューズは6月23日、「猛暑見解2026」を発表した。

2026年猛暑見解 夏の気温傾向

7～9月の平均気温は全国的に平年より高い

7月は太平洋高気圧の本州付近への張り出しが次第に強まり、梅雨前線が北上して低気圧が日本海を東進するようになる見込みだ。このため、低気圧に向かって南風が吹き込み、日本海側を中心にフェーン現象が発生し、猛暑となる日もありそうだという。その後、梅雨明けは概ね平年並の時期となる見込み。梅雨明け後は夏空が広がり、本格的な暑さが訪れる見込みである。

梅雨明けから8月にかけては、チベット高気圧の日本付近への張り出しが強まる時期と弱まる時期がある予想だ。日本付近への張り出しが強い時期には、全国的に猛暑日となる所が多くなるなど、暑さが一層厳しくなると予想される。

9月に、太平洋高気圧の日本付近への張り出しが次第に弱まるものの、前半を中心に残暑が厳しくなる見込みだ。このため、一時的に暑さの和らぐタイミングはあっても、7～9月の平均気温は全国的に平年より高く、今年も各地で非常に暑い夏になると予想される。

昨年は、7月から全国的に記録的な高温となり、8月に入っても顕著な高温が続いた。これは、フィリピン東方の太平洋上で対流活動が平年よりも活発化したことで太平洋高気圧の日本付近への張り出しが強まったことに加え、チベット高気圧の張り出しも強まり、日本付近がこれら2つの高気圧に重なって覆われる状況が多かったことが要因だ。また、8月はフィリピンの東海上で対流活動が平年よりも不活発になり、太平洋高気圧が日本の南へ張り出したことで南高北低の気圧配置になりやすい時期があったことも影響したとみられる。この気圧配置となった2025年8月5日には、関東甲信地方の各地で最高気温が40℃を上回り、群馬県伊勢崎では41.8℃と全国の過去最高を更新した。さらに、期間を通して、上空の偏西風が平年より北寄りを流れ、日本付近は暖かい空気に覆われやすかったことや、日本周辺海域の海水温が顕著に高かったことも影響したと考えられる。

今夏の偏西風は日本付近で平年より北寄りを流れる予想で、平年より暖かい空気に覆われやすい時期がある見込み。また、日本の周辺海域の海面水温は全般に平年より高く、特に北日本太平洋沖ではかなり高くなると予想される。このため、大気下層が冷やされにくく、北日本を中心に高温をもたらす要因の1つになる可能性がある。なお、地球温暖化の影響で今年も北半球全体の対流圏の平均気温は平年より高くなることが見込まれる。

以上のことから、7～9月の真夏日や猛暑日、熱帯夜の日数は全国的に平年より多くなると同社は予想している。また、7月下旬～8月上旬を中心に、本州の内陸部では酷暑日となる日もありそうだという。

全国の都道府県庁所在地における2026年7～9月における「真夏日」「猛暑日」「熱帯夜」日数の予測では、「真夏日」日数は、全国的に平年より多くなる予想だ。「猛暑日」日数は、平年と比べると、東京・名古屋・大阪・広島・福岡などの大都市や京都・岐阜・甲府などの内陸部でより多くなる見込みで、京都と甲府でそれぞれ33日、大阪とさいたまでそれぞれ28日など1か月近い日数で35℃以上となるおそれがあるという。「熱帯夜」日数も平年を上回る所が多く、沖縄は91日で平年よりも10日ほど多くなる見込みだ。

暑さのピークは7月下旬～8月上旬

今年の春に発生したとみられるエルニーニョ現象は、夏から秋にかけても継続する見通し。さらに強度の強い「スーパーエルニーニョ」に発展する可能性も示唆されている。このため、海面水温は太平洋赤道域の東部から中部で高くなることが予想される。また、インド洋からの下層の西風が強く、フィリピンの東海上では東風と収束し、下層の低気圧性渦が生じやすくなる。この影響で、フィリピンの東海上では対流活動が活発となり、7月下旬～8月上旬を中心に、本州付近への太平洋高気圧の張り出しが強まって、暑さのピークとなる予想。熱中症には十分な警戒が必要とされる。

この暑さのもう1つの鍵となるのがチベット高気圧である。太平洋高気圧とチベット高気圧は広がる高度が違うため、同時期にチベット高気圧が日本付近まで張り出した場合は、太平洋高気圧と上空で重なり合って"ダブル高気圧"となり、2つの高気圧が非常に背の高い1つの高気圧のようになって厳しい暑さをもたらす。35℃以上の猛暑日が続き、海風の入りにくい内陸部などでは40℃前後の酷暑になることがある。

8月末～9月前半も太平洋高気圧の日本付近への張り出しは強い状態が続き、残暑が厳しい見込み。暑い期間が長くなるため、夏バテにならないよう体調管理を呼びかけている。

今年の猛暑ピーク時の天気図イメージ

エリアごとの見解

北日本の7月の気温は、平年より高くなる見込みだ。北海道は数日周期で天気が変わるが、天気がぐずついて、暑さが収まる時期もある見込み。東北は月末を中心に暑さの厳しい日が多くなり、内陸部では酷暑日となる可能性があるという。8月は平年よりやや高く、上旬は晴れて暑い日が多くなる見込み。東北の内陸部では酷暑日となる可能性がある一方、中旬以降は前線や湿った空気、台風の影響で暑さが収まる時期もありそうだ。9月は平年より気温が高い予想だが、月初めは前線の影響で曇りや雨となり、暑さが収まる日もあると予想される。その後は、前半を中心に晴れる日が多く、残暑が厳しくなる見込みだ。

東日本では、7月の気温が平年より高いことが予想される。下旬を中心に暑さの厳しい日が多くなりそうだという。内陸部では酷暑日となる日もある見込み。8月も気温は平年より高い予想で、晴れて暑さの厳しい日が多くなり、熱中症への警戒が必要となる。内陸部では酷暑日となる日もある見込み。中旬は前線や湿った空気の影響でぐずつきやすく、強い雨の降る日もあるため、暑さが和らぐこともある見込みだ。9月も気温は平年より高い予想で、前半を中心に高気圧に覆われて晴れ、残暑の厳しい日がある一方、台風や湿った空気の影響で強い雨の降る日があり、暑さが収まる時期もある見込みだ。

西日本の7月の気温は、平年より高い予想。下旬を中心に暑さの厳しい日が多くなりそうだという。内陸部では酷暑日となる日もある見込み。8月も気温は平年より高い予想で、晴れて暑さの厳しい日が多くなるため、熱中症への警戒が呼びかけられている。内陸部では酷暑日となる日もある見込み。後半は特に日本海側で前線や湿った空気の影響により雲が広がりやすく、暑さが和らぐ時期もある見込み。にわか雨や雷雨が発生しやすいため、天気の急変にも注意が必要となる。また、台風の影響で暑さが収まる時期もありそうだ。9月は気温が平年より高い予想。前半を中心に高気圧に覆われて晴れ、残暑の厳しい日が多くなるという。後半は天気が周期変化し、暑さが収まる時期もある見込みだ。

沖縄の7月の気温は、平年より高いことが予想される。高気圧の影響で晴れて暑い日が多いが、湿った空気の影響で天気がぐずつき、暑さが和らぐ日もある見込みだ。8月も気温は平年より高い予想。強い日差しが照りつけ暑い時期と、台風や湿った空気の影響で暑さが和らぐ時期がありそうだという。夜間も気温が下がりにくく、寝苦しい日も続くため、こまめに水分を補給するなど熱中症対策をしっかり行うよう呼びかけている。9月も気温は平年より高いと予想される。台風の影響で暑さが和らぐ時期と、晴れて暑さが厳しい時期とがある予想だ。