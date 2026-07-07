西武 vs 楽天 2026年7月7日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 楽天 楽 0 0 0 0 0 0 西武 西 0 0 0 1 0 3回表 楽天の攻撃 2回裏 西武の攻撃 OUT 7番 林 安可 空振り三振 3アウト

OUT 1塁ランナーＡ・カナリオ 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 6番 Ａ・カナリオ センターヒット ランナー：1塁

OUT 5番 石井 一成 見逃し三振 2アウト

OUT 4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 1アウト 2回表 楽天の攻撃 OUT 6番 渡邊 佳明 セカンドゴロ 3アウト

OUT 5番 村林 一輝 空振り三振 2アウト

OUT 4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 1アウト 1回裏 西武の攻撃 OUT 3番 小島 大河 セカンドダブルプレイ 3アウト

OUT 2番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁

OUT 1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト 1回表 楽天の攻撃 OUT 3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト

OUT 2番 宗山 塁 センターフライ 2アウト

OUT 1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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