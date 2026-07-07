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2026.07.07 18:30 沖縄セルラースタジアム那覇
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7番 林 安可 空振り三振 3アウト
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1塁ランナーＡ・カナリオ 盗塁成功 ランナー：2塁
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6番 Ａ・カナリオ センターヒット ランナー：1塁
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5番 石井 一成 見逃し三振 2アウト
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4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 1アウト
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6番 渡邊 佳明 セカンドゴロ 3アウト
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5番 村林 一輝 空振り三振 2アウト
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4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 1アウト
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3番 小島 大河 セカンドダブルプレイ 3アウト
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2番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁
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1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト
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3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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2番 宗山 塁 センターフライ 2アウト
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1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
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