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2026.07.07 18:30 沖縄セルラースタジアム那覇
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 0 0 0
西武西 0 0 0 1 0

  • OUT

    7番 林 安可 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナーＡ・カナリオ 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    6番 Ａ・カナリオ センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石井 一成 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 渡邊 佳明 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 村林 一輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 小島 大河 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト

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