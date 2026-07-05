有吉弘行“野良犬・野良猫”を見かけなくなったことに驚き「野良猫も珍しい。東京でも『あ、いる！』ってちょっとびっくりする」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月28日（日）の放送では、街で見かけることが少なくなった野良犬や野良猫などの動物について語りました。

◆街で見かけなくなった野良犬・野良猫

1週間のニュースを有吉がスッキリさせてもらうコーナー「スッキリしないニュース」では、東京都内にいるカラスの数に関する話題をピックアップ。2001年度のピーク時には、都内に約3万6,000羽ものカラスが生息していましたが、現在は約7,500羽と、約25年間で8割近く減少したそうです。早朝のゴミ収集や防鳥ネットの設置など、カラス対策の徹底によってエサ不足となったことが、繁殖率の低下につながったとみられています。

このニュースに、有吉は「えぇ!? 8割減ったの!? 俺はいまだに『カラス多いな』と思っているけど、そこまで減っていたんだ」と驚きの声をあげます。加えて、「駆除したわけじゃなくて、ゴミを減らしたりして繁殖率が下がるってすごいことだな」と率直な感想を口にします。

有吉は、そこからさらに話題を広げ、「たしかにさ、もう野良犬って見ないじゃん。よっぽどの田舎だったら分からないけど、それでもいないと思うよ。当然、（人間が）捕まえたりすることもあったんだろうけどさ」と語ると、松崎も「実家に帰ってもいないですね」と同意します。また、有吉は「野良猫も珍しい。東京でも『あ、いる！』ってちょっとびっくりするもんね」と言い、身近だった風景が少しずつ変わっていることを実感しているようでした。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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