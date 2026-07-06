







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として出場し続けている。これまでは身体への負担を考慮して、登板翌日に休養日を設けたり、投手に専念させたりしてきたが、さらに休養が増えるかもしれない。米メディア『ヘビー』のダン・モリソン記者が言及した。



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大谷のような選手が、打撃と投球の両方で圧倒的なパフォーマンスを発揮するために、どれほどの負担を体に強いているかは計り知れないものがある。それは極度の疲労を招き、過去には怪我の原因ともなってきた。特に大谷は靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）を2度も受けている。











そのため、デーブ・ロバーツ監督とドジャースは、大谷に追加の休養を与えることを検討しているかもしれない。それは指名打者（DH）としての役割にも及ぶ可能性がある。



ロバーツ監督は大谷の起用について「DHとしての休養日が来る可能性もある。その件については大谷と話し合うつもりだ。全体的な体調、負荷、二刀流としてのマネジメントなど、あらゆることを考慮する」と明かした。



起用に注目が集まる大谷について、モリソン氏は「今季の序盤、ドジャースは彼が登板する日は打順に入れない方針をとっていた。その後、先発登板日でも二刀流として起用する方針に戻った。球団が大谷をシーズンを通して健康な状態でプレーさせ続ける方法を模索したいと思っているのは明らかだ」と言及した。





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