マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年6月8日～6月21日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|転生したらスライムだった件
|川上泰樹 , 伏瀬 , みっつばー
|講談社
|ファンタジー・SF
|2
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|3
|ブルーロック
|金城宗幸 , ノ村優介
|講談社
|スポーツ
|4
|魔入りました！入間くん
|西修
|秋田書店
|ファンタジー・SF
|5
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|外見至上主義
|T.Jun
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|モブ悪役がアカデミーで生き残るには
|KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。
|Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画)
|LINEマンガ
|恋愛
|10
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
1位は『転生したらスライムだった件』、第2位は『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』、第3位は『ブルーロック』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|氷の城壁
|阿賀沢紅茶
|集英社
|その他
|3
|恋せよまやかし天使ども
|卯月ココ
|講談社
|恋愛
|4
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|5
|不可抗力のI LOVE YOU
|ほしの瑞希
|集英社
|恋愛
|6
|魔入りました！入間くん
|西修
|秋田書店
|ファンタジー・SF
|7
|ひかえめに言っても、これは愛
|藤もも
|講談社
|恋愛
|8
|恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました
|美麻りん
|講談社
|恋愛
|9
|異世界で姉に名前を奪われました
|NiKrome , 琴子
|KADOKAWA
|ファンタジー・SF
|10
|悪役令嬢は溺愛ルートに入りました！？
|十夜 , 宵マチ , さくまれん , 汐乃シオリ
|スクウェア・エニックス
|恋愛
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『氷の城壁』、第3位は『恋せよまやかし天使ども』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編1位を獲得した『転生したらスライムだった件』。WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載していたWEB小説「転生したらスライムだった件」をベースにメディアミックスされた作品です。原作は伏瀬、キャラクター原案は みっつばー、コミカライズは川上泰樹が担当。
通り魔に刺されて死亡したサラリーマン・三上悟は、異世界で魔物のスライムに転生。「リムル＝テンペスト」と名を得て、転生時に身についたユニークスキル「大賢者」を駆使し、真なる魔王として覚醒していく。「異世界転生モノ」ジャンルの中でも高い人気を誇っており、小説版は2025年11月に堂々の完結、2026年は2月から完全新作の劇場版が公開、そして4月からは連続2クールでTVアニメ第4期がスタートと、ますますの盛り上がりを見せる作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。