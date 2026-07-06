マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年6月8日～6月21日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編2位「神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～」(江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9/Studio No.9)

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 転生したらスライムだった件 川上泰樹 , 伏瀬 , みっつばー 講談社 ファンタジー・SF 2 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 3 ブルーロック 金城宗幸 , ノ村優介 講談社 スポーツ 4 魔入りました！入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF 5 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF 8 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。 Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画) LINEマンガ 恋愛 10 キングダム 原泰久 集英社 その他

1位は『転生したらスライムだった件』、第2位は『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』、第3位は『ブルーロック』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 3 恋せよまやかし天使ども 卯月ココ 講談社 恋愛 4 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 5 不可抗力のI LOVE YOU ほしの瑞希 集英社 恋愛 6 魔入りました！入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF 7 ひかえめに言っても、これは愛 藤もも 講談社 恋愛 8 恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました 美麻りん 講談社 恋愛 9 異世界で姉に名前を奪われました NiKrome , 琴子 KADOKAWA ファンタジー・SF 10 悪役令嬢は溺愛ルートに入りました！？ 十夜 , 宵マチ , さくまれん , 汐乃シオリ スクウェア・エニックス 恋愛

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『氷の城壁』、第3位は『恋せよまやかし天使ども』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編1位を獲得した『転生したらスライムだった件』。WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載していたWEB小説「転生したらスライムだった件」をベースにメディアミックスされた作品です。原作は伏瀬、キャラクター原案は みっつばー、コミカライズは川上泰樹が担当。

通り魔に刺されて死亡したサラリーマン・三上悟は、異世界で魔物のスライムに転生。「リムル＝テンペスト」と名を得て、転生時に身についたユニークスキル「大賢者」を駆使し、真なる魔王として覚醒していく。「異世界転生モノ」ジャンルの中でも高い人気を誇っており、小説版は2025年11月に堂々の完結、2026年は2月から完全新作の劇場版が公開、そして4月からは連続2クールでTVアニメ第4期がスタートと、ますますの盛り上がりを見せる作品です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。