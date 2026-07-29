Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、7月26日昼12：00より、高専を舞台に繰り広げられるほのぼの(?)モテ男子育成コメディ『全員イケメンにしてやる!〜ロボオタ男子 改造計画〜』(著・叶輝)の連載を開始した。

臭い!汚い!金欠! そんな3K共が、なんということでしょう——。私の手によって“イケメン男子”へと生まれ変わる日は来るのか!? 島根県・松江にある工業専門学校の「からくり研究部」は、コストカットの影響で廃部の危機に。「このまま廃部になるか、全国優勝してモテ男子になるか」、ロボットオタクの部員たちと副部長の"美ゴリラ"大綱希帆は、居場所を守るために、ロボットグランプリの優勝を目指す!

担当編集からのおすすめコメント

3バカ男子達の時々下品でどうしようもない発言を、ヒロインの希帆ちゃんがキレ味抜群にブッタ斬る姿は笑えて爽快です。

そんな3バカ達が垢抜けのため、そして希帆のために少しずつ頑張る姿は、気づけば応援したくなること間違いなしです。

フィットネスや食べ物に関する知識も毎話登場し、笑いながらちょっと賢くなれるのも本作の魅力です。

島根県を舞台に繰り広げられる、のどかなダイエットの道をお楽しみください!

『全員イケメンにしてやる!〜ロボオタ男子 改造計画〜』試し読み!

(C) Akira Kanou / Cygames, Inc.