ポイ活アプリは「最大3つ」まで！ スマホのデジタル断捨離で浪費を防ぐ「頑張らないポイ活」術

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は「ポイントアプリの整理術」について解説します。

◆1％の還元率を捨てる「デジタル断捨離」

「あの店はPayPay」「こっちの店は楽天ペイ」「あそこのドラッグストアは独自のポイントアプリ」……気づけばスマートフォンの中が、無数のポイントアプリや決済ツールで埋め尽くされていませんか？

「1円でも多く得をしたい」「還元率が良いから」と、新しいサービスが出るたびにアプリをダウンロードし、毎日のようにポイントの進呈通知をチェックする。一見すると、非常に熱心で賢い節約術のように思えますが、本当にそうでしょうか。

実は、管理するポイントアプリの数が増えれば増えるほど、私たちの脳は「決断疲れ」を引き起こし、結果として「無駄遣い」を誘発しやすくなるという恐ろしい逆説が存在します。以前、ポイントの「出口」を投資や税金に固定するライフハックをお伝えしましたが、今回はさらに一歩進んだ「入り口の整理術」をお届けします。目指すのは、1％の小さな還元率を潔く捨て、スマホと脳のメモリを解放する「デジタル断捨離」のポイ活ハックです。

◆アプリは「1～2種類」に絞り込む、他はすべてアンインストール

ポイ活のデジタル断捨離において、最初に実行すべきは「メインとなる共通ポイントの厳選」です。「もしかしたら使うかも」と、あちこちのお店のポイントカードアプリをスマホに残しておくのは、百害あって一利なし。管理の手間が増えるだけではなく、それぞれのアプリで中途半端に貯まったポイントが、有効期限切れを迎えて水の泡となってしまう可能性もあるからです。

まずは、自分の生活圏を見直してみましょう。自分が普段最も多く利用する経済圏（楽天ポイント、Vポイント、PayPayポイントなど）を、最大でも「2〜3種類」だけに絞り込みます。

次に、それ以外のアプリは潔く消すこと。選択したメインのポイント以外のアプリは、たとえ数百円分のポイントが残っていたとしても、その場でアンインストールしてください。わずか数円分のポイントにこだわるよりも、「スマホの画面がスッキリして、迷う時間がゼロになる」ということのほうが、長期的に見て遥かに大きな価値をもたらします。

◆アプリの「通知」はすべてオフ！ 無駄な購買欲の引き金を引かせない

ポイントアプリやフリマアプリの通知を、なんとなくオンにしたままにしていませんか？ 「今ならポイント〇倍！」「あなただけの限定クーポン配布中！」といったポップアップ通知は、一見するとお得な情報のように見えます。しかしその実態は、あなたに「予定外の買い物」を促すためのマーケティングです。

人間の脳は、限定やお得という言葉に非常に弱い心理的傾向があります。通知を見るたびに「何か買わないともったいないかも」という思考が働き、本来なら買う必要のなかったものにお金を使ってしまうのです。

ゆえに、ポイント関連のアプリの通知は、今すぐすべて「オフ」にしてください。そして、自分のタイミングだけで開くこと。ポイントの確認や利用は、アプリ側から促されるのではなく、自分が買い物をするときなど「必要なときに、自分から開く」という主導権を取り戻しましょう。脳のメモリを無駄な広告で消費させないことが、家計の防御力を高める最もシンプルなメンタルハックです。

◆ポイ活の時間を「週1回・3分」に制限

ポイ活で一番コストがかかっているのは、お金ではなく、実は「あなたの貴重な時間」です。アンケートに答えて1ポイント、動画を何本も見て3ポイント……。このような作業に毎日何十分も費やすのは、時給換算すれば大赤字と言わざるを得ません。タイパ（タイムパフォーマンス）を最大化するためにも、システム（仕組み）としてポイ活に割く時間を制限してしまいましょう。

まず、ポイントの獲得状況や、メインカードの支払い充当の設定などは、「週に1回」のみ、時間も「3分だけ」とルールを決めます。例えば、休みの日の決まったこの時間のみにおこなう、などです。

同時に、日常のポイ活は「自動化」に任せてしまうこと。前回の記事でご紹介した「ポイント投資の自動積立」などの設定さえ済ませておけば、日々の生活の中でポイントを意識する必要がなくなります。「管理しないこと」こそが、最もお金が貯まる究極の仕組みなのです。

◆左右されない、頑張らないために、自動化へ

ポイ活を頑張った結果、疲弊してしまう「労働」になっては本末転倒です。理想的なポイ活とは、一度設定を済ませたら、自動的に資産を積み上げる「インフラ」のような存在であるべきです。

わずか1％のポイントを追い求めて、スマホ画面に縛られる日々は今日で卒業しましょう。スマホ内の無駄なアプリや通知を削ぎ落とし、脳に「余白」を作る。そのスッキリとした心の余裕こそが、不必要な浪費を防ぎ、結果としてあなたの貯蓄額を最も効率良く増やしてくれるはずです。

衣替えと同じように、スマートフォンの画面もすっきりとさせて、持続可能でスマートなポイ活ライフをスタートさせてみてくださいね！

執筆者：石井さとみ