新NISAで投資を始めるなら、ぜひ活用したいのが「クレカ積立」です。投資信託の積立投資をクレジットカード決済で行うことで、運用益に加えてクレジットカードのポイントも受け取れます。同じ金額を積み立てるなら「銀行引落」よりもポイントがつく分お得です。

本記事では、おすすめの証券会社とクレジットカードの組み合わせ、ポイント還元率などを紹介し、クレカ積立のメリットと注意点もお伝えします。

クレカ積立とは

クレカ積立とは、投資信託の積立代金をクレジットカードで支払うサービスです。通常の買い物と同じように、クレジットカードで決済されるため、カードの還元率に応じたポイントが付与されます。

2024年から新NISAがスタートし、年間の投資枠が拡大されたことで、クレカで積立ができる上限額がこれまでの月5万円から月10万円に引き上げられました。これによって、新NISAのつみたて投資枠の年間上限額120万円を全額クレカ積立で購入することが可能となっています。

一度、クレカ積立の設定を行えば、その後は毎月自動で積立が行われ、ポイントも継続して付与されます。手間をかけることなく、投資による運用益に加えてポイントも受け取れるのが、クレカ積立の大きな魅力です。

どのくらいポイントが貯まる?

では実際にどのくらいポイントが貯まるのでしょうか。

【ケース1】

毎月5万円積立、還元率0.5%の場合

・年間: 3,000ポイント

・20年間積立: 6万ポイント

【ケース2】

毎月10万円積立、還元率1%の場合

・年間: 1万2,000ポイント

・20年間積立: 24万ポイント

一部の金融機関では、貯まったポイントを投資信託の購入に利用できる場合があります。ポイントを無駄にすることなく、効率よく資産運用に活かせるため、クレカ積立を始める際は、ポイントの貯め方だけでなく使い方まで確認しておくとよいでしょう。

クレカ積立ができるオススメの証券会社

クレカ積立は、主要なネット証券の多くで利用できます。証券会社ごとに対応するクレジットカードやポイント還元率が異なるため、主な組み合わせを表にまとめました。

クレカ積立ができるオススメの証券会社 ※各社サイトを参照し筆者作成

クレカ積立のポイント還元率

クレカ積立のポイント還元率は、カードの種類や利用額、毎月の積立額、購入する投資信託などによって異なります。高い還元率を受けるには、各社が定める利用条件を満たす必要があるため、事前によく確認しておきましょう。

＊カードの種類

年会費無料の一般カードと、年会費がかかるゴールドカードやプラチナカードでは、ポイント還元率が異なることが一般的です。上位ランクのカードほど還元率は高くなる傾向がありますが、年会費とのバランスも考える必要があります。獲得できるポイントが年会費を上回るかどうかを確認し、自分の利用状況に合ったカードを選びましょう。

＊カードの利用額

クレカ積立のポイント還元率は、そのカードの年間利用額によって変わる場合があります。

たとえば、SBI証券で三井住友カード(年会費無料)を利用してクレカ積立を行う場合、1年目は条件なしで還元率0.5%が適用されます。しかし、2年目以降は前年のカード利用額が年間10万円未満だと、クレカ積立のポイント還元率は0%になります。なお、この年間利用額にはクレカ積立の決済額は含まれないため、買い物や公共料金の支払いなどでカードを利用する必要があります。

＊毎月の積立額

毎月10万円を積み立てても、その全額に同じポイント還元率が適用されるとは限りません。

たとえば、マネックス証券でマネックスカードを利用して毎月10万円のクレカ積立を行う場合、積立額に応じて還元率が変わります。5万円までは1.1%、5万円超～7万円までは0.6%、7万円超～10万円までは0.2%です。

この場合、獲得できるポイントは、5万円分が550ポイント、2万円分が120ポイント、3万円分が60ポイントで、合計730ポイントとなります。10万円に対する実質的な還元率は0.73%になります。積立額を増やせば一律にポイントが増えるわけではないため、証券会社ごとの還元ルールを確認しておきましょう。

＊購入する投資信託

購入する投資信託によって、ポイント還元率が変わる場合があります。

たとえば、楽天証券で楽天カード(年会費無料)を利用してクレカ積立を行う場合、代行手数料(信託報酬のうち販売会社に支払われる手数料)が年率0.4%以上の投資信託は還元率が1.0%となり、それ未満の投資信託は0.5%です。

「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」などの低コストインデックスファンドは、代行手数料が低いため還元率は0.5%となります。しかし、ポイント還元率だけで投資信託を選ぶのはおすすめできません。長期投資では、ポイントの差よりも信託報酬の低さが運用成果に与える影響のほうが大きいため、基本的には低コストのファンドを選ぶ方が有利になります。

クレカ積立の注意点

クレカ積立のポイント還元率は、各社の方針によって見直されることがあります。そのため、高い還元率を目当てにゴールドカードへ切り替えたり、カードの利用額を増やしたりしても、将来も同じ条件が続くとは限りません。ポイント還元はあくまで「おまけ」程度に考え、投資の目的は資産形成であることを忘れないようにしましょう。

とはいえ、毎月自動的にポイントが貯まるシステムはやらないよりもやったほうが断然お得です。現金で積み立ててもポイントは付きません。クレカ積立に対応している証券会社を利用しているなら、積極的に活用するとよいでしょう。

もう一つの注意点は、カードの利用限度額です。クレカ積立もカードの利用枠を使うため、普段の買い物や公共料金の支払いなどと合算して限度額を超えると、積立決済ができなくなる可能性があります。特に毎月10万円まで積み立てている場合は、カードの利用枠に余裕があるかを事前に確認しておきましょう。