玉山鉄二、子どもが生まれてからの心境変化「いい意味で自分に興味がなくなった」

「子どもができてからかな」――玉山鉄二が、5日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル)に出演し、年齢を重ねてからの心境の変化を告白。満島真之介との共演作を振り返りながら、俳優としての現在地を語った。

玉山鉄二

恋愛相談に「返信を求めないLINE」を提案

兼近大樹(EXIT)、満島真之介ともに、埼玉県鴻巣市を巡った玉山。移動の車中では、SNSで募集した悩みに答える「メシドラお悩み相談カーラジオ」。今回は、交際相手と会えるのが月に1回、LINEも3日に1回程度で、不安になるためもっと会う回数や連絡頻度を増やしたいという40代女性の悩みが寄せられた。

玉山は「連絡がたくさん取れてないから、会った時にもっともっと楽しいこともある」と考え方を示した上で、「相手に対して返信を求めないようなLINEを送る」という案を提案。「返信が求められるようなLINEって、ちょっと義務が発生しちゃうじゃん。その義務感があって相手から返信が来てもうれしくなくない?」と語り、自身もスポーツ選手に「試合頑張ってね」と連絡する際には、「返信不要」の旨を添えて送ると明かした。

満島真之介、玉山鉄二との共演作は「俺の中で分岐点」

その後、一行は国内外から厳選したハチミツを扱う、創業118年の老舗「埼玉養蜂株式会社」に立ち寄り、地元民に愛される昔ながらの焼肉店「焼肉 鯱苑」へ。ここでは、玉山と満島の俳優業に関するトークが展開された。

満島は、玉山と共演した作品について「俺の中で分岐点なの」と告白。ドラマ『全裸監督』については、「俺の中でかなり大きい(自身を)示す場所だった」と振り返り、玉山が「思い切った役だったよね」と応じると、満島は「山田(孝之)さんと玉さんがいてくれたからできた」と語った。

また、ドラマ『さよならマエストロ』(TBS)での共演についても話題に。満島は「俺は途中から謎の男みたいな感じで出てきて、どうすればいいかなってちょっと難しい感じだったの」と当時の心境を明かす。玉山が「ちょっと探ってたもんね」と振り返ると、満島はクランクインのシーンが玉山と一緒だったことで「みんなの仲間に入れたわけよ。(撮影)1日目から」と語った。

さらに満島は、玉山について「役とかでもそうだけど、結構いろんなことを考えていろいろと挑戦するじゃないですか。いろんなことを学んで、現場に超いろんなことを持ってきてくれる」と尊敬を込めてコメント。玉山は「なんかひらめくの。ひらめいたらちょっと(撮影で)やってみようみたいな」と、自身の芝居への向き合い方を明かした。

年齢を重ねてからの心境の変化について、玉山は「若い時って、まぁカッコ良く見えたいし、自分が理想とする見え方をされたいじゃん。でもそこを気にしなくなったら楽だよね」と語る。兼近が「変えたポイントがあったってことですか?」と尋ねると、玉山は「やっぱり子どもができてからかな。いい意味で自分に興味がなくなったというか」と話していた。

この放送は、TVer・Huluで配信されている。

【編集部MEMO】

毎週日曜12時45分から放送されている『メシドラ』は、兼近大樹と満島真之介がゲストを迎えて台本なし、仕込みなしのグルメドライブを敢行。直近では、森崎ウィン＆鈴木伸之、山崎賢人＆山田裕貴＆小栗旬(※スペシャル)、桝太一、寺田心、唐沢寿明、DJ KOO、鶴見辰吾＆北村有起哉、EXILE AKIRA、大東駿介、野間口徹＆松尾諭、高橋文哉、戸塚純貴、八嶋智人、前田公輝＆工藤阿須加、佐久間大介(Snow Man)＆椎名桔平、坂東龍汰、成田凌、竹内涼真、丸山智己＆加藤諒、槙野智章、奥田瑛二、関口メンディー、藤木直人らが出演している。

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