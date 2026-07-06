YTEは7月24日～8月23日、『DIY&アニメ「僕のヒーローアカデミア」放送10周年アニバーサリーフェア in ハンズ』を、全国のハンズ・ハンズ ビー計21店舗にて開催する。

キービジュアル

アニメ放送10周年とハンズ創業50周年のダブルアニバーサリーを記念し、例年よりボリュームアップした商品ラインアップで特設売り場を展開する。

フェアには、期間に合わせてさまざまな先行販売シリーズが登場する。7月24日からは、ペンキや工具を手にしたキャラクターたちがDIYを楽しむ姿を描いた新規描き下ろしビジュアル「DIY」シリーズを発売。同時に、過去に発売された人気描き下ろしビジュアルを振り返ることができる「アニメ10周年記念 リバイバル」シリーズも先行発売する。

DIYデフォルメ

アニメ10周年記念 リバイバル

8月7日からは、2025年11月発売のイラストをミニサイズで表現した「着こなせ！"SUKAJAN"デフォルメ」シリーズ(全4アイテム)の先行販売を開始する。

期間中、館内で「僕のヒーローアカデミア」関連商品を2,000円購入するごとに、ハンズ店舗限定の購入特典として、特製描き下ろしポストカード(全8種)をランダムで1枚プレゼントする(各店なくなり次第終了)。

特典ポストカード

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会