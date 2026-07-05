広島と阪神、3回終了時点は1-1の同点

1回表に広島が先制も、2回裏に阪神が追いつき同点。阪神・前川、広島・坂倉にそれぞれ1打点。序盤を終え、互いに譲らぬ展開で中盤へ突入。

【スタメン】

阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)木浪 8(捕)坂本 9(投)村上

広島: 1(左)名原 2(中)大盛 3(二)菊池 4(三)坂倉 5(遊)小園 6(右)野間 7(一)佐藤啓 8(投)床田 9(捕)石原

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16