ホラー映画好きだという加藤千尋は、映画『氷血』の撮影を「寒さで体は震えていたんですが、ずっと心は踊っていた」と回顧。恐怖を表現する細かな演技を研究する時間も「すごく楽しかった」と笑顔で振り返った。

  • 加藤千尋

    加藤千尋

ホラー映画が大好きな加藤千尋、映画『氷血』撮影中は「ずっと心は踊っていた」

映画『氷血』の公開記念舞台挨拶が4日に都内で行われ、北山宏光、加藤千尋、内藤瑛亮監督が登壇した。

映画『氷血』は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく姿を描く“侵蝕感”ホラー。本作で主演の北山演じる稔の妻・悠希を演じた加藤は、ホラー映画が大好きといい、「寒さで体は震えていたんですが、ずっと心は踊っていた」と撮影を振り返ってにっこり。

続けて「監督が投じてくれる怖いシーンがたくさんあったんですが、一個一個に自分なりの解釈でこだわりを加えていく作業がすごく楽しくて。目の動き、体の動きひとつで恐怖度が増していく感覚は、自分がホラー映画を観るときにも思うことなので、研究することも楽しかった」と充実感をにじませた。

また、北山がホラーは苦手と話したことに絡め、加藤は「普段怖がっている北山さんが怖いお芝居をしているのを見ているのも、面白くて……」と隣の北山を見ながら回顧。北山が「私の演技が面白かった、ということで……」とツッコむと、加藤は「いい意味で。すごく研究なされたんだなと。そういうのを見ると、やっぱりこの作品完成するのが楽しみだなと思って、毎回ワクワクしていましたね」と明かした。

さらに、自身も家で演技の練習をしていたそうで、加藤は「叫ぶ練習を家でしすぎて……苦情がくるんじゃないかな、と思うくらい。叫ぶのって難しいですよね」と振り返った。

トークでは、落ち込んでいるときにホラーを観るという内藤監督の話を聞いた北山が「じゃあ、俺も落ち込んだらホラー観ます」と興味を示し、加藤が「本当にいいですよ。元気出ます」とオススメする場面も。北山が「(怖いシーンで)びくってするじゃないですか、そのあとバクバクバクってなるじゃないですか。あれが……」と苦手な要素を明かすと、加藤は「(でも)あれでしか出てこない脳汁みたいなのがあるじゃないですか」と返し、場を笑わせていた。

映画『氷血』ストーリー

幼い息子・晶を連れて、豪雪地帯にある夫の実家に移住した稔(北山宏光)と悠希(加藤千尋)の夫妻。穏やかな日常を願った二人だったが、認知症の父・茂は、なぜか悠希にだけ激しく怯え、亡き妻の名を叫ぶ。ある朝、茂は異常な姿で怪死する――その瞬間を境に、家族は疑念と恐怖に苛まれ、やがて、家の中には不気味な“白い女”が次々と現れ、日常を侵していく。

稔は気が触れたかのように、“白い女”の絵を描き続け、幼い晶の目には母の姿が次第に“別の何か”へと映りはじめ、家族は一人、また一人と壊れていく――。雪の結晶に魅入られ、理性を失った稔、侵蝕される悠希、そして危険にさらされる晶。これは、呪いか、幻想か、それとも現実なのか。雪原が鮮血に染まるとき、未知の“白い恐怖”が姿を現し、残虐に暴走する――。

既婚男性との行為を配信サイトで生配信、密会現場に乗り込んできた妻を返り討ちに…慶太の不倫相手・エレナ役演じる箭内夢菜が注目してほしい「不倫相手としてではないエレナの立場」とは　ドラマ『夫を殺したはずなのに』記者会見
“偽カップル”から始まる恋――福田歩汰＆相原一心、タイBL『Your Sky』日本版でW主演
愛人と不貞行為の生配信を行う裏の顔、裏切りを知った妻が密会現場に乗り込んできて…「売れる要素が盛りだくさん」の作品で本庄慶太役演じる渡邊圭祐が撮影を回顧　ドラマ『夫を殺したはずなのに』記者会見
1本の生配信動画で幸せな日常は崩壊、夫と愛人との密会現場へ乗り込むが…「驚くほど衝撃的な展開が詰まっている作品」で主人公・莉乃役を演じる内田理央が撮影を振り返る　ドラマ『夫を殺したはずなのに』記者会見
「わしもいつ死ぬか、分かりませぬ!」やるせない告白に視聴者最注目『豊臣兄弟！』第25話画面注視データを分析
由緒ある一族に嫁いで目にした邸宅内の異様な光景、一族の不思議な風習、義理の妹と深める仲…「“怖い”というより“切ない”お話」で主人公・璃子役演じる恒松祐里が撮影を振り返る　ドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』記者会見
“犯人を捕まえる”だけでは終わらない――小池栄子、新たな刑事ドラマで知った被害者支援のあり方
小池栄子「ちょっと露出がある作品がありそうなので…」 脂肪と“さよなら”へトレーニング再開
韓国ドラマ『復讐代行人〜模範タクシー〜』出演のイ・ジェフンとピョ・イェジンのインタビュー映像を公開
兄の恋人は怯えた様子で言った「あばら骨を取られる」　数日後、彼女は変わり果てた姿で発見され…兄の恋人の美しい腰のくびれに憧れる女子大生・ユリ役演じる齊藤なぎさが「あばら骨を除去するシーン」を回想　ドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』記者会見　
必要以上に父親を恐れ「この家は呪われている」と怯える少女、やがて見せ始める異常な行動…不気味なほどの威圧感を放つ父親・遠堂役演じる石原良純が撮影を回顧　ドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』記者会見
結婚5年目の平穏な生活を送っていると、かつて自分が子供時代にいじめていた少年が現れ…この再会をきっかけに眠っていた記憶と歪んだ加虐心が蘇る主人公・栗子役演じる真木よう子が自身の役柄に抱いた印象とは　ドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』記者会見
関連画像をもっと見る