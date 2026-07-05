江藤潤は映画『おばあちゃんの秘密』で、竹下景子と映画『祭りの準備』以来約50年ぶりの共演を果たしたものの、「まったく会えずに終わった」と苦笑い。監督に思わず"愚痴"をこぼす一幕もあった。

江藤潤

竹下景子と映画『祭りの準備』以来50年ぶりの共演も…

映画『おばあちゃんの秘密』の東京初日舞台挨拶が4日に都内で行われ、島田愛梨珠、篠原雅史、大島葉子、利重剛、江藤潤、今関あきよし監督が登壇。舞台挨拶の後半には、幼少期の莉莉役を演じた子役の五十嵐乃々空、食堂の女性役で出演した廣瀬静江も登壇した。

映画『おばあちゃんの秘密』は、新潟県胎内市を舞台に、祖母と孫の時間を超えた交流を通して、いつの時代も変わらない大切な人を思う気持ちを描き出すホームドラマ。亡くなった祖母・時子の遺言で東京から遺品整理のため新潟県胎内市にやってきた孫娘の莉莉を島田が演じ、時子を竹下景子が演じる。

時子が長年密かに思いを寄せ続けてきた男性・宝井を演じた江藤は、竹下とは映画『祭りの準備』(75)以来50年ぶりの共演。だが「50年ぶりに景子ちゃんと会えるかな、と楽しみにしていたけど、まったく会えずに『何だったのかしら?』という思いがありましたね」と劇中では会えなかったことを明かして苦笑い。

さらに、江藤が「『祭りの準備』という映画は大傑作な映画だったんですよね、私の映画デビュー作でもあるし、景子ちゃんとの濡れ場があって意欲作だったんです。それで50年ぶりに会えるかなと思った……なんでその(会える)シーン作ってくれなかったんですかね?」と語り、今関監督に愚痴る場面も。今関監督が「切なさが欲しかったんですよ」と釈明すると、江藤は「元気にしてました?」と竹下の様子を尋ねるなどして場を和ませていた。

また、作品を通しての竹下の印象を聞かれると、江藤は「私も老けましたけど、景子ちゃんも老けたなと……だけど、相変わらず美しい、溌溂な彼女で良かったなと思います」とコメント。さらに「(自身は)出(番)は少ないんだけど『江藤っていいよね』と(観客が)思ってくれたら幸せに思います」と語り、会場に集まった観客から拍手を浴びていた。

映画『おばあちゃんの秘密』ストーリー

亡くなった祖母・時子の遺言で、東京から新潟県胎内市にやってきた莉莉。夫亡き後、長く一人暮らしだった時子の家の中で見つけたのは、祖母が夫以外の男性と交わした131通の手紙だった。

両親の不仲で傷ついていた莉莉は、大好きだった祖母の秘密に戸惑いながらも、その足跡と思い出をたどり始める。やがて胎内市の街の記憶、そして祖母の本当の秘密が、莉莉の心をゆっくり溶かしていく。