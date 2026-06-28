小西詠斗と元之介がW主演を務める青春BLドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』が、8月5日25時30分からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。席替えをきっかけに、恋に一直線な一軍男子と超ウブな純粋男子の距離が一気に近づいていく。

小西詠斗が超ウブな純粋男子、元之介が恋に一直線な一軍男子に

同作は、第1回ノベマ！BL短編コンテスト最優秀賞を受賞した、ましろいとによる同名小説を原作にした実写ドラマ。席替えをきっかけに始まる男子高校生同士の青春ラブストーリーで、近すぎる距離感に戸惑いながらも少しずつ変化していく関係性や、不器用でまっすぐな思い、思春期ならではの繊細な心情の揺れ動きを描く。

小西が演じるのは、ごく平凡な高校生で、超ウブな純粋男子・間山晴。元之介は、クラスの中心的存在で超絶イケメン、恋に一直線な一軍男子・朝宮光星を演じる。元之介にとっては、本作が連続ドラマ初主演となる。

物語は、間山が後ろの席から回ってきたプリントに書かれた告白文を受け取ることから始まる。その送り主は、クラスの中心的存在である朝宮。まさか自分宛ではないと戸惑う間山に対し、朝宮は「間山に書いた」とあっさり告白する。

さらに朝宮は、抑えていた思いを次々とぶつけ、一直線な愛情は日に日にヒートアップ。交わるはずのなかった2人の距離が一気に近づいていく。

席替えから始まる“尊さMAX”の青春BL

原作は、読者から支持を集めてきた青春BL。クスッと笑えるコミカルなやり取りから、思わずドキッとする瞬間まで、多彩な感情を丁寧にすくい上げ、ただの恋愛にとどまらず、人を好きになる気持ちの純粋さや不器用さを繊細に描く。

ドラマでは、映像ならではの表現を通して、登場人物それぞれの思いをより立体的に描写。恋に一直線な一軍男子と、超ウブな純粋男子という正反対の2人による、“尊さMAX”の青春ラブストーリーが展開される。

『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』は全8話。FODで8月5日25時30分から独占配信され、以降、毎週水曜深夜に最新話を配信する。また、BSフジでは8月7日25時から放送開始し、以降、毎週金曜25時から放送される。