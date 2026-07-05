「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
投手交代：ピッチャー 福島 蓮 に代わって 10番 上原 健太
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1塁ランナー細川 凌平 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
2番 Ｒ・カストロ 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 水野 達稀 レフトフライ 1アウト
-
OUT
日1-3楽
9番 細川 凌平 ライトヒット 日本ハム得点！ 日 1-3 楽 ランナー：1塁
-
OUT
8番 進藤 勇也 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
-
OUT
日0-3楽
3番 辰己 涼介 ライトヒット 楽天得点！ 日 0-3 楽 ランナー：1、2塁
-
OUT
日0-2楽
2番 黒川 史陽 ライト犠牲フライ 楽天得点！ 日 0-2 楽 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
1番 中島 大輔 デッドボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
9番 宗山 塁 センターフライ 1アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
8番 YG安田 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 平良 竜哉 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 清宮 幸太郎 レフトフライ 3アウト
-
OUT
6番 野村 佑希 ショートフライ 2アウト
-
OUT
5番 郡司 裕也 ライトフライ 1アウト
-
OUT
4番 万波 中正 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 浅村 栄斗 空振り三振 3アウト
-
OUT
日0-1楽
5番 村林 一輝 センター犠牲フライ 楽天得点！ 日 0-1 楽 2アウト ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 Ｃ・マッカスカー フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
福島 蓮 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
-
OUT
3番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 黒川 史陽 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス サードダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 Ｒ・カストロ デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 水野 達稀 ライトフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.