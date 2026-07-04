巨人、中山のタイムリーで1点リード

巨人対中日の試合は3回を終え、巨人が1-0でリード。2回表、巨人は中山のタイムリーで先制点を奪った。中日はあと一本が出ず、無得点が続いている。序盤は投手戦の様相を呈している。

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