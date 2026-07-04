バンダイスピリッツは、『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦！ウルトラ10勇士！！』より「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー【2次：2027年1月発送分】」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年1月発送予定。

『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦！ウルトラ10勇士！！』より、「ウルトラマンギンガビクトリー」がS.H.Figuartsに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで約150mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化されている。

「ウルトラマンギンガビクトリー」のアクションのために必要な可動域を網羅。劇中の様々なポーズを再現できる。肩は引き出し構造を採用。さらに、肩を独立パーツにすることで、特徴的な肩パーツが干渉することなくダイナミックなポージングが可能に。また、肘関節には新たな引き出しギミックを搭載しており、より深く肘を曲げることができる。脚部は引き出し構造を採用しており、劇中で印象的な着地ポーズをより自然に再現している。

「ウルトラマンギンガビクトリー」が劇中で使用する「ウルトラフュージョンシュートエフェクトパーツ」が付属。交換用手首パーツは左4種類、右5種類が付属しており、劇中様々な光線技を駆使するシーンの再現はもちろん、「ウルトラマンダイナ」との並び立ちが印象的なサムズアップ手首パーツが付属。また、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリー」に付属している「シェパードンセイバー」を持たせることが可能となっている。

さらに、ボーナスギミックとして、別売りの「S.H.Figuarts ハイパーゼットン(イマーゴ)」を使用することで「ハイパーゼットンシザーズ」が再現できる。

(C)2015「劇場版 ウルトラマンギンガS」製作委員会