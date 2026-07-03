バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム』より「【抽選販売】GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ【2次：2027年1月発送分】」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受付期間は2026年7月2日(木)16時～2026年7月19日(日)23時となっており、2026年7月下旬当選発表、2027年1月発送予定。

2027年1月発送予定「【抽選販売】GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ【2次：2027年1月発送分】」(33,000円)

彩色済み完成品フィギュアブランド「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」から、「ザク・デザートタイプ」が登場。

幾多の商品を超えてカトキハジメ氏が手掛ける宇宙世紀MSとして「MSV」(モビルスーツバリエーション)から「ザク・デザートタイプ」が商品化。熱帯・砂漠戦仕様への改修を再現した新規造形のほか、新機構のモノアイ回転ギミックを搭載。今までの「ザク」で培った技術をフィードバックした商品仕様と、カトキハジメ氏の監修のもと、造形と彩色にこだわった決定版商品となっている。

ミサイルポッドやクラッカーポッドなど新規武装が付属し、様々なポージングでディスプレイが楽しめる。

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