「包丁を研ぐ音とか…」津田健次郎が耳を傾けたくなる“生活音”の共通点とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。6月28日（日）の放送では“好きな生活音”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「梅雨の季節は、洗濯物が乾かなかったり、通勤のときに傘を使わなければならなかったり、少し憂鬱な気分になることがあります。ただ、私は傘に雨粒が当たる音が好きです。“ポツポツ”という音を聞いていると、不思議と気持ちが落ち着いて『雨の日も悪くないな』って思います。津田さんは、思わず耳を傾けたくなるような“好きな生活音”はありますか？ 理由もあわせて聞いてみたいです」

◆好きな生活音は？

津田：確かに、傘に当たるちょっとだけ鈍めの雨音っていいですよね。ガラスに当たる雨音とはちょっと違う“パツパツ”っていう、あれは確かに好きかもしれないです。

生活音ね……電車の“カタンカタン”っていう音は結構好きなんですよね。生活音になるかちょっと分からないですけど。あとは、風の音や波の音はみんな好きですよね。“ザザー”“ヒューヒュー”みたいな。

あとはあれかな、あまり聞く機会はないですけど包丁を研ぐ音。“シャッシャッ”っていうのとか、遠くで聞こえる工事現場の音。あくまでも“遠く”ですよ、近くはちょっと苦手ですけど（笑）。遠くで“カーンカーン”って聞こえる音が結構好きなんですよね、理由はよく分からないんですけど。例えるなら“サ行”みたいな。さっきの包丁を研ぐ音も、多分サ行なんですよね。

スタッフ（カンペ）：紙をハサミで“スーッ”と切るときの音は？

津田：あれは、よく切れるハサミだと、音よりも切れ味の気持ち良さのほうが勝ってしまうんですよ。だから、自分ではやらないほうがいいかもしれないですね（笑）。音も確かに気持ちいいです。“シャー”といくので。

あとは、スキーで滑っているときの音もサ行の気がします。伝わるかな？ 音の好みとかは、あまりにも個人の感覚でしかないですけれども、伝わっていればいいなと思います。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking