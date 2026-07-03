メッシ、C・ロナウドら“レジェンド選手”がW杯北中米大会でも健在な理由とは？ 元日本代表・鈴木啓太が分析！「決勝カード」の予想も

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。6月30日（火）の放送には、サッカー元日本代表の鈴木啓太さんが登場！ 本記事では、鈴木さんが「FIFAワールドカップ26（以下、W杯）」で活躍するレジェンド選手についての話や、今大会の決勝カードを予想した模様をお届けします。

◆決勝カードの予想は…？

れなち：今大会は（リオネル）メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ハメス・ロドリゲス、ネイマール、（ルカ）モドリッチ、日本でいうと長友（佑都）選手もそうですが、レジェンド選手が元気すぎませんか（笑）？

鈴木：元気ですねー！ 点も取っていますしね。

れなち：すごい体力だなと思いながら観ているのですが……レジェンドの活躍っていうのは、どう見ていますか？

鈴木：ひと昔前までは「35歳を超えたらもう無理」と言われていましたけど、もう今は……クリスティアーノ・ロナウドなんて41歳ですものね。

れなち：（昔と比べて）トレーニングが変わったりしたのですか？

鈴木：科学的な進歩というのもあって、医療体制も含めて、フィジカル面でのケアが向上しているところはあるとは思うんですよ。ただ、（それ以上の）能力や努力というものが彼らにあるんじゃないかなと思います。

れなち：なるほど。ちなみに、どこが決勝に進むと思いますか？

鈴木：私は「フランスとアルゼンチンで2大会連続の決勝戦」のイメージですね。

れなち：おー！ 激アツですね。その心は？

鈴木：チームの力を見ても、この2チームが決勝に進むんじゃないかなと思っています。

れなち：そうですか……いや、ちょっと楽しみすぎて。

鈴木：そうですよ。日本代表が敗退したからといって、W杯はまだ終わってないですからね！

れなち：終わってない！

鈴木：まだまだ皆さん盛り上がってサッカーを観ていただきたいです。

れなち：決勝は（日本時間）7月20日（月）朝4時からとなりますので、ぜひ熱を絶やさず観ていただきたいなと思います。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM