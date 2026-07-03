ＤｅＮＡとヤクルト、3回以降同点のまま6回終了

3回裏にヤクルトが増田のタイムリーで先制するも、ＤｅＮＡは宮﨑のソロホームランで追いついた。以降、両チームとも追加点を奪えず、1対1の同点で6回を終えた。両チームの投打の要が躍動する投手戦となっている。

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